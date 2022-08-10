Muğla açıklarında 17 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Muğla açıklarında 17 düzensiz göçmen kurtarıldı

10.08.2022 20:16
Muğla açıklarında 17 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Türk kara sularına itilen can salındaki 17 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Türk kara sularına itilen can salındaki 17 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris açıklarında can salında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 17 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek.

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Kaynak: AA

Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla açıklarında 17 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla açıklarında 17 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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