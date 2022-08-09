Marmaris'te 48 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Marmaris'te 48 düzensiz göçmen kurtarıldı

09.08.2022 19:30
Marmaris'te 48 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 48 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 48 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla ili Marmaris ilçesi açıklarında iki ayrı geri itme olayında toplam 48 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. İlk grup geri itmede can salı içerisinde 26 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Akşam saatlerinde ise lastik bot içerisinde yine Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 22 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenler Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - MUĞLA

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Kaçak göçmenleri 'Yunanistan'a geldiniz' diyerek Marmaris'e bıraktılar (2) Kaçak göçmenleri 'Yunanistan'a geldiniz' diyerek Marmaris'e bıraktılar (2) Kaçak göçmenleri 'Yunanistan'a geldiniz' diyerek Marmaris'e bıraktılar Kaçak göçmenleri 'Yunanistan'a geldiniz' diyerek Marmaris'e bıraktılar
Kaynak: İHA

Yunanistan, Marmaris, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Marmaris'te 48 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmaris'te 48 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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