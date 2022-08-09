Akşam saatlerinde ise lastik bot içerisinde yine Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 22 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenler Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yunanistan, Marmaris, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Marmaris'te 48 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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