Marmaris'te 33 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Marmaris'te 33 düzensiz göçmen kurtarıldı

10.08.2022 20:56
Marmaris'te 33 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 33 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 33 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sabah saatlerinde içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu yelkenli tekne tespit edildi. Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen ve makine arızası nedeniyle açık denizde sürüklenen yelkenli tekne içindeki 16 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Öğle saatlerinde Marmaris ilçesi açıklarında can salı içerisinde tespit edilen düzensiz göçmenler için gönderilen Sahil Güvenlik botu Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen can salı içindeki 17 düzensiz göçmeni kurtardı.

Yunanistan güvenlik unsurları tarafından iki geri itme olayında kurtarılan 33 düzensiz göçmen Ula Geri Gönderme Merkezine gönderildi. - MUĞLA

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Marmaris'te 48 düzensiz göçmen kurtarıldı Marmaris'te 48 düzensiz göçmen kurtarıldı Kaçak göçmenleri 'Yunanistan'a geldiniz' diyerek Marmaris'e bıraktılar (2) Kaçak göçmenleri 'Yunanistan'a geldiniz' diyerek Marmaris'e bıraktılar (2)
Kaynak: İHA

Yunanistan, Marmaris, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Marmaris'te 33 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmaris'te 33 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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