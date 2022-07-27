Öğle saatlerinde ise 2 can salı içerisindeki toplam 32 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. İki olayda Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen toplam 54 düzensiz göçmen kurtarılarak Ula Geri Gönderme Merkezine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Marmaris, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Marmaris'te 54 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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