Marmaris açıklarında 65 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Marmaris açıklarında 65 düzensiz göçmen kurtarıldı

22.08.2022 21:46
Marmaris açıklarında 65 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salları ve lastik bottaki 65 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salları ve lastik bottaki 65 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris ilçesi açıklarında can salları ve lastik bot içinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 2 can salı 1 lastik bot içindeki 65 düzensiz göçmeni Sahil Güvenlik botuna alarak karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Kaynak: AA

Yunanistan, Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmaris açıklarında 65 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmaris açıklarında 65 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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