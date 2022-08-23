Muğla açıklarında geri itilen 2 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Muğla açıklarında geri itilen 2 düzensiz göçmen kurtarıldı

23.08.2022 19:44
Muğla açıklarında geri itilen 2 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 2 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 2 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarında can salında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekibi yönlendirildi.

Ekip, can salı içerisindeki 2 düzensiz göçmeni kurtardı.

Göçmenlerin Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edildi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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Kaynak: AA

Yunanistan, Marmaris, Göçmen, Muğla, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla açıklarında geri itilen 2 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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