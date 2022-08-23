Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarında can salında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekibi yönlendirildi.

Kaynak: AA

Yunanistan, Marmaris, Göçmen, Muğla, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muğla açıklarında geri itilen 2 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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