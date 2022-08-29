Muğla açıklarında 59 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Muğla açıklarında 59 düzensiz göçmen kurtarıldı

29.08.2022 22:14
Muğla açıklarında 59 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can sallarındaki 59 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can sallarındaki 59 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris ilçesi açıklarında can salları içinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 3 can salı içindeki 59 düzensiz göçmeni Sahil Güvenlik botuna alarak karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi

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Kaynak: AA

Yunanistan, Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla açıklarında 59 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla açıklarında 59 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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