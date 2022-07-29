Marmaris'te orman yangını - Son Dakika
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Marmaris'te orman yangını

29.07.2022 16:47
Marmaris'te orman yangını

Muğla'nın Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi'nde yerleşim birimlerine yakın bölgede çıkan orman yangının bazı binaları da etkilediği öğrenildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi'nde yerleşim birimlerine yakın bölgede çıkan orman yangının bazı binaları da etkilediği öğrenildi.

İçmeler-Turunç yolu üzerinde başlayan orman yangını yerleşim birimlerine çok yakın bölgede başladı. Yangının çıkışından hemen sonra bölgeye hava ve kara araçları sevk edildi. İlk etapta 7 helikopter ve 5 uçağın yangına müdahale ettiği öğrenildi.

"Bazı binalar yangından etkilendi"

İçmeler Turunç karayolu girişi ormanlık alanda başlayan orman yangınında ilk belirlemelere göre bir ev ve Turizm Meslek yüksekokulu binasının zarar gördüğü 3 arabanın ise yandığı 13 hanenin boşaltıldığı öğrenildi. - MUĞLA

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Marmaris'te korkutan orman yangını! Alevler yerleşim yerinin yakınında yükseldi Marmaris'te korkutan orman yangını! Alevler yerleşim yerinin yakınında yükseldi MARMARİS'TE ORMAN YANGINI MARMARİS'TE ORMAN YANGINI
Kaynak: İHA

Marmaris, İçmeler, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Marmaris'te orman yangını - Son Dakika

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