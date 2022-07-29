Marmaris Uygulama Oteli alevlere teslim oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Marmaris Uygulama Oteli alevlere teslim oldu

29.07.2022 17:35
Marmaris Uygulama Oteli alevlere teslim oldu

Muğla'nın Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi'nde yerleşim birimlerine yakın bölgede çıkan orman yangını sonrası alevler Uygulama Oteli'ne sıçradı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi'nde yerleşim birimlerine yakın bölgede çıkan orman yangını sonrası alevler Uygulama Oteli'ne sıçradı. Otelde söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

İçmeler-Turunç yolu üzerinde çıkan orman yangını yerleşim birimlerine çok yakın bölgede başladı. Yangının çıkışından hemen sonra bölgeye hava ve kara araçları sevk edildi. Alevler yangın bölgesinde bulunan Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu Uygulama Oteline sıçradı. Üst katta başlayan yangın alt katları da etkiledi. Orman ve itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürürken otelde söndürme ve soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Dumandan etkilenen bir otel personeli ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otel bahçesinde bulunan iki otomobil alevlere yenik düştü. Ekiplerin bölgede çalışmaları devam ederken, helikopterlerin bazı binalara su atarak müdahalede bulunduğu görüldü.

Başkan Oktay yangın bölgesinde

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, yangın bölgesine gelerek çalışmaları yerinde inceledi. Uygulama Oteli'nde devam eden söndürme çalışmalarını takip eden Oktay, çalışmalar hakkında bilgi aldı. - MUĞLA

YORUMLAR
500
Marmaris'te yerleşim yeri yakınında orman yangını (2) Marmaris'te yerleşim yeri yakınında orman yangını (2) Marmaris'te Yangın: Alevler Otele Sıçradı Marmaris'te Yangın: Alevler Otele Sıçradı
Kaynak: İHA

Marmaris, İçmeler, Muğla, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Marmaris Uygulama Oteli alevlere teslim oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:37 Trabzonspor yeni sezon çalışmalarına başladı! Belçikalı forvet Batshuayi'nin kiralanması için görüşmeler yapılıyor
17:14 Galatasaray Başkanvekili Erden Timur resmen açıkladı: Seferovic kalitesinde bir forvet daha alacağız
16:44 Enflasyon rekor kırdı! Avro Bölgesi'nde 25 yıldan beri ölçülen en yüksek seviyeye ulaştı
16:43 Marmaris'te ormanlık alanda çıkan yangın otele sıçramıştı! Alevler kontrol altına alındı
16:38 Beşiktaş yönetimi teknik direktör Valerien Ismael'e destek çıktı
16:22 Marmaris'te korkutan orman yangını! Yükselen alevler kontrol altına alındı
16:17 Adı Beşiktaş ve Trabzonspor ile anılan Alioski Fenerbahçe yolunda! Oyuncunun menajeri İstanbul'a geldi...
16:15 Şarkıcı Latif Doğan'ın hayatını kaybeden annesi Ayşe Doğan bugün toprağa verildi!
16:13 Sosyal medya fenomeni Jahrein'den kadın takipçisine ahlaksız sözler: O fındık memeler büyütülecek, fotoğraflarına bakarken midem bulandı
16:03 Antalya'da boynuna "sağır ve dilsiz" yazarak dilencilik yapan sahtekarın foyası çıktı! Zabıtayı görünce konuşmaya başladı...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2022 18:08:31. #1.13#
SON DAKİKA: Marmaris Uygulama Oteli alevlere teslim oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement