Uygulama otelinin yanan odaları görüntülendi - Son Dakika
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Uygulama otelinin yanan odaları görüntülendi

30.07.2022 01:20

Muğla'nın Marmaris ilçesi İçmeler mahallesinde çam ağacının dalının koparak elektrik tellerinin üzerine düşmesi sonrası tellerin birbirine teması ile başlayan orman yangını Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Marmaris Otelcilik ve Uygulama Oteline sıçramıştı.

Uygulama otelinin yanan odaları görüntülendi

Muğla'nın Marmaris ilçesi İçmeler-Turunç yolu üzerinde çıkan yangın sonrası alevlerin etkilediği MSKÜ Marmaris Otelcilik Meslek Yüksek Okulu Uygulama otelinin yanan odaları görüntülendi.

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesi İçmeler mahallesinde çam ağacının dalının koparak elektrik tellerinin üzerine düşmesi sonrası tellerin birbirine teması ile başlayan orman yangını Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Marmaris Otelcilik ve Uygulama Oteline sıçramıştı.

Yangının çıkışından 10 dakika sonrası rüzgarın da şiddeti ile otelin üst bölümündeki ormanlık alana sıçrayan alevler otelin 7'inci katının çatısını tutuşturdu. Otelde bulunan müşteriler otel görevlilerinin uyarısı ile 5 dakika içinde tahliye edildi.

Alevlerin üst kattaki toplantı salonunu balkonundaki ahşap yapılara ulaşması üzerine otel görevlileri ellerinde yangın tüpleri ile alevlere müdahale etti. Havadan uçak ve helikopterlerin otel bölgesine yoğun sorti sonucu su atması ve itfaiye ile orman arazözlerinin otelin 7'inci katına ulaşmasının ardından otelin sadece 7'inci katındaki toplantı salonu ve hemen altında bulunan oda tamamen yandı.

MSKÜ Marmaris Otelcilik ve Meslek Yüksekokulu uygulama otelinin çevresi yoğun çalışmalar sonrası tamamen alevlerden temizlendi. Otel ve yanan yaklaşık 2 hektarlık alanda orman ve itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, yangının çıkışından hemen sonra bölgeye hareket etti. Rektör Çiçek, çalışmaları yakından takip ederken, otelde kalan müşterilerin Marmaris'te başka otellere tahliyesini gerçekleştirdi.

MSKÜ Rektörü Hüseyin Çiçek yaptığı açıklamada, "Çok hızlı başlayan ve elektrik tellerin kaynaklı yangın hızlı bir şekilde ormanın içinde otele sirayet ediyor. Arkadaşlarımız önce rüzgar ile birlikte yangının kokusunu almışlar. Baktıklarında yangını fark ediyorlar. 5 dakika içeresinde bütün otel boşaltılıyor. Bu esnada içeriden otel personelimiz, teknik personelimiz, teknik elemanlar yangın tesisatı sistemini kullanarak içeriden söndürüyorlar. Şu an itibari ile tüm misafirlerimiz tahliye edilmiş durumda ve otellere yerleştirilmiş durumda. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Çatı katındaki restorantımız yandı. İki veya üç adımızda hasar var. Bakıldığında küçük bir hasar ile atlattık diyebiliriz böyle büyük bir yangını. Çevredeki ağaçlardan da tehlikeler oluştu. Onları da söndürdük. Tüm arazöz ve itfaiyelerin karadan, havadan da hava gücü ile beraber helikopterlerin su dökmesi ile beraber şu an yangın söndürülmüş durumda. Soğutma çalışmaları hem binada, hem de ormanlık alanda devam ediyor" dedi.

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Marmaris'te orman yangınının çıkış sebebi belli oldu Marmaris'te orman yangınının çıkış sebebi belli oldu Marmaris Uygulama Oteli alevlere teslim oldu Marmaris Uygulama Oteli alevlere teslim oldu
Kaynak: İHA

Marmaris, İçmeler, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uygulama otelinin yanan odaları görüntülendi - Son Dakika

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