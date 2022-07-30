Muğla'nın Marmaris ilçesi İçmeler mahallesinde çam ağacının dalının koparak elektrik tellerinin üzerine düşmesi sonrası tellerin birbirine teması ile başlayan orman yangını Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Marmaris Otelcilik ve Uygulama Oteline sıçramıştı.
Yangının çıkışından 10 dakika sonrası rüzgarın da şiddeti ile otelin üst bölümündeki ormanlık alana sıçrayan alevler otelin 7'inci katının çatısını tutuşturdu. Otelde bulunan müşteriler otel görevlilerinin uyarısı ile 5 dakika içinde tahliye edildi.
Son Dakika › Güncel › Uygulama otelinin yanan odaları görüntülendi - Son Dakika