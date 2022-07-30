Uygulama otelinin yanan odaları görüntülendi - Son Dakika
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Uygulama otelinin yanan odaları görüntülendi

30.07.2022 15:03

Muğla'nın Marmaris ilçesi İçmeler mahallesinde çam ağacının dalının koparak elektrik tellerinin üzerine düşmesi sonrası tellerin birbirine teması ile başlayan orman yangını Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Marmaris Otelcilik ve Uygulama Oteline sıçramıştı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi İçmeler mahallesinde çam ağacının dalının koparak elektrik tellerinin üzerine düşmesi sonrası tellerin birbirine teması ile başlayan orman yangını Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Marmaris Otelcilik ve Uygulama Oteline sıçramıştı.

Yangının çıkışından 10 dakika sonrası rüzgarın da şiddeti ile otelin üst bölümündeki ormanlık alana sıçrayan alevler otelin 7'inci katının çatısını tutuşturdu. Otelde bulunan müşteriler otel görevlilerinin uyarısı ile 5 dakika içinde tahliye edildi.

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Alevlere teslim olan bölümler kül oldu! Otelin içinden gelen görüntüler facianın boyunu gözler önüne serdi Alevlere teslim olan bölümler kül oldu! Otelin içinden gelen görüntüler facianın boyunu gözler önüne serdi Marmaris'te yerleşim yeri yakınında orman yangını (4) Marmaris'te yerleşim yeri yakınında orman yangını (4)
Kaynak: İHA

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Marmaris, İçmeler, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uygulama otelinin yanan odaları görüntülendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uygulama otelinin yanan odaları görüntülendi - Son Dakika
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