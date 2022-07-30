Kanlar içinde yatarken bulundu, "Ne oldu?" sorusuna verdiği yanıt olaydan daha ilginç

Yangının çıkışından 10 dakika sonrası rüzgarın da şiddeti ile otelin üst bölümündeki ormanlık alana sıçrayan alevler otelin 7'inci katının çatısını tutuşturdu. Otelde bulunan müşteriler otel görevlilerinin uyarısı ile 5 dakika içinde tahliye edildi.

Kaynak: İHA

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Marmaris, İçmeler, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Uygulama otelinin yanan odaları görüntülendi - Son Dakika

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