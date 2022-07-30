İÇMELER YANGININDA MÜŞTERİLERİN PANİK ANLARININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika
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İÇMELER YANGININDA MÜŞTERİLERİN PANİK ANLARININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

30.07.2022 17:24

Muğla'nın Marmaris ilçesi içmeler mahallesinde meydana gelen orman yangınında zarar gören Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu'nun uygulama otelinin müşterilerinin tahliye anındaki panik anının görüntüleri ortaya çıktı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi içmeler mahallesinde meydana gelen orman yangınında zarar gören Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu'nun uygulama otelinin müşterilerinin tahliye anındaki panik anının görüntüleri ortaya çıktı. Havuz başında yüzen müşterilerin 'Yangın geliyor kaçın' sözleri ve 'Şu an yanıyor burası, toplan, toplan. Alın, alın şunu. Koy şunu, koy tamam. Çabuk çabuk çok kötü duman çıkıyor. Başka bir şey var mı bakın' ifadeleri kullanmaları dikkati çekti.

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Marmaris yangınında yanan otelin müşterilerinin panik anlarının görüntüleri ortaya çıktı Marmaris yangınında yanan otelin müşterilerinin panik anlarının görüntüleri ortaya çıktı Uygulama otelinin yanan odaları görüntülendi Uygulama otelinin yanan odaları görüntülendi
Kaynak: DHA

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İÇMELER YANGININDA MÜŞTERİLERİN PANİK ANLARININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika

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