Marmaris'te dün öğle saatlerinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle geniş alanda etkili olan orman yangını sabah saatlerinde tekrar başlayan havadan müdahale ile kontrol altına alınmıştı.

Bunun üzerine ormana bitişik alandaki bir kısmı da yangından etkilenen arı kovanlarının sahibi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Marmaris, Jandarma, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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