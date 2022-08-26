Yangın, itfaiye ekipleri ve vatandaşların yaklaşık bir saat süren çalışmasıyla diğer kattaki daireye sıçramadan söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, İçmeler Mahallesi 168. Sokak'taki 2 katlı apartmanın üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kaynak: AA

Marmaris, İtfaiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muğla'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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