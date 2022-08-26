Muğla'nın Marmaris ilçesinde 2 katlı apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, İçmeler Mahallesi 168. Sokak'taki 2 katlı apartmanın üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekipleri ve vatandaşların yaklaşık bir saat süren çalışmasıyla diğer kattaki daireye sıçramadan söndürüldü.
Daire, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika › Güncel › Muğla'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika