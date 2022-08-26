5 kişinin öldüğü safari kazasında cip şoförü tutuklandı - Son Dakika
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5 kişinin öldüğü safari kazasında cip şoförü tutuklandı

26.08.2022 16:43
5 kişinin öldüğü safari kazasında cip şoförü tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 24 Ağustos günü meydana gelen ve 5 Iraklı turistin hayatını kaybettiği kazada cip şoförü tutuklandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 24 Ağustos günü meydana gelen ve 5 Iraklı turistin hayatını kaybettiği kazada cip şoförü tutuklandı.

Marmaris'teki safari gezisi sırasında cipin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5 Irak vatandaşı turist hayatını kaybetmişti. Cip şoförü M.A., tur şirketi sahibi C.A. ve kaza sırasında seyir halinde iken araçtan savrulan turistlere çarparak durabilen otomobil sürücüsü A.K.T. gözaltına alınmıştı.

BİLİRKİŞİ RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Kazanın ardından bilirkişi raporuna göre safari aracını kullanan şüphelinin tam kusurlu olduğu, kazaya karışan diğer şüpheli ve yol yapısının kusurlu olmadığının tespit edildiği, makine bilirkişinin ön raporuna göre safari aracının mekanik alt yapısının, emniyet kemerlerinin sağlam ayrıca lastik ve benzeri ekipmanının tur için elverişli olduğu, aracın en son Nisan 2022'de muayeneden hafif kusurlu olarak geçtiği ve sürücünün kusurlu hareketlerinin kazaya, ölümlere ise emniyet kemerlerinin takılı olmamasının sebebiyet verdiğine yönelik ön rapor hazırlandı. Ön raporun hazırlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, tur şirketi sahibi C.A. adli kontrol şartı ile salınırken, cip şoförü M.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kazaya karışan diğer araç şoförü A.K.T. ise savcılıkta alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

CİP ŞOFÖRÜ M.A. TURİSTLERİ EMNİYET KEMERİ KONUSUNDA UYARDIĞINI İDDİA ETTİ

5 Iraklı turistin ölümü ile sonuçlanan kazada cip şoförünün ifadesinde daha önce hiç trafik kazası yapmadığını, olayın olduğu gün taşıdığı turistleri kemer konusunda defalarca uyardığını, yağış sebebi ile kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek aracın devrildiğini ifade ettiği öğrenildi.

(Güldemet Kızıl/İHA)

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Kaynak: İHA

Marmaris, Tragger, Muğla, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 5 kişinin öldüğü safari kazasında cip şoförü tutuklandı - Son Dakika

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