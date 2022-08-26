Geçtiğimiz Çarşamba günü öğleden sonra saat 16.35 sularında safariye çıkan Iraklı turistleri taşıyan cip şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetmiş, 5 Irak vatandaşı turist olay yerinde hayatını kaybetmiş, 5 yaralı da hastanelere sevk edilmişti. Cip şoförü M.A, kaza olduğu anda karşı şeritten gelerek cipten savrulan turistin üzerinden geçerek durabilen araç şoförü A.K.T ve firma sahibi C.A emniyetteki sorgu ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

Marmaris, turist, Muğla, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Marmaris'teki safari faciasında gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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