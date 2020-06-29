Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.06'da merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, yaklaşık 63 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerindeki 5,2 ve sabah meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depremlerle ilgili şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığını bildirdi.

İlçede deprem nedeniyle yıkılan yapı bulunmadığını kaydeden Aksoy, "AFAD ekipleri bugün bölgede detaylı inceleme yapacak. Bazı binalardaki ufak çatlaklar var, bunların eski mi, yeni mi olduğu değerlendirecek." dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 10:25 Kaynak: AA

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