Kaçak göçmenler, 'Yunanistan' diye Marmaris'e bırakılmış - Son Dakika
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Kaçak göçmenler, 'Yunanistan' diye Marmaris'e bırakılmış

28.08.2022 15:41
Kaçak göçmenler, 'Yunanistan' diye Marmaris'e bırakılmış

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde 67 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde 67 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı. Göçmenlerin, 'Yunanistan geldiniz' denilerek, Marmaris'e bırakıldığı ortaya çıktı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne, dün akşam Marmaris'te üzeri branda ile kapatılan kamyonetten kaçak göçmenlerin bırakıldığı ihbarı yapıldı. Polis, güvenlik kamerası görüntülerinden, Hatipirimi Mahallesi'nde kamyonetten inen, aralarından kadın ve çocukların da bulunduğu kişilerin koşarak uzaklaştığını tespit etti. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, mahallenin giriş ve çıkışlarını tutarak Afganistan, Suriye ve Filistin uyruklu 67 kaçak göçmeni yakaladı. 200 metre ileride durdurulan kamyonetin şoförü olan organizatör A.A. da gözaltına alındı. A.A.'nın, kaçak göçmenleri, "Yunanistan geldiniz" diyerek, Marmaris'e bıraktığı ortaya çıktı.


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Kaynak: DHA

112 Acil Çağrı, Yunanistan, Marmaris, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaçak göçmenler, 'Yunanistan' diye Marmaris'e bırakılmış - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kaçak göçmenler, 'Yunanistan' diye Marmaris'e bırakılmış - Son Dakika
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