Yavru kediyi düştüğü kuyudan itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi

Yavru kediyi düştüğü kuyudan itfaiye ekipleri kurtardı

06.08.2022 11:46
Yavru kediyi düştüğü kuyudan itfaiye ekipleri kurtardı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 7 metrelik kuyuya düşen kediyi Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kurtardı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 7 metrelik kuyuya düşen kediyi Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kurtardı.

Olay, Turgut Mahallesi merkez sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kedisinin kuyuya düştüğünü fark eden bir vatandaş durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Marmaris İtfaiye Grup Amirliği ekipleri kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmaların sonucunda kedi kuyudan çıkartılarak sahibine teslim edildi. - MUĞLA

YORUMLAR
500
Muğla açıklarında 56 düzensiz göçmen kurtarıldı Muğla açıklarında 56 düzensiz göçmen kurtarıldı Ölü caretta caretta kıyıya vurdu Ölü caretta caretta kıyıya vurdu
Kaynak: İHA

Marmaris, İtfaiye, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yavru kediyi düştüğü kuyudan itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:15 Galatasaray resmi hesabının "Günaydın" paylaşımı, taraftarlar tarafından "Torreira geliyor" olarak yorumlandı
10:59 Özdağ, Milyoner'de yabancılara oturum sağladığını ağzından kaçıran yarışmacının sözlerini eleştirdi: Yaptığı şeyin utanç verici olduğunu biliyor
10:30 8 aydır takip edilen "Totobo" isimli yasadışı bahis çetesi çökertildi: 59 kişi yakalandı
10:18 Ablasının gözü önünde eniştesi tarafından vurulan adam kaldırıldığı hastanede 16 gün sonra hayata gözlerini yumdu
10:15 Toprak ve Burak Sergen kardeşlerin oyuncu babaları Semih Sergen, 91 yaşında hayatını kaybetti
10:14 Oyuncu Ali Erkazan, Seda Sayan'a ettiği küfürle ağızları açık bıraktı! Sözleri büyük tepki çekti
10:03 Taksim'de bir şahıs, kutlama yapan Suriyelilerin arasına dalıp haykırdı: Burası Türkiye, dağılın!
10:01 74 yaşındaki kadın, kapıyı açtığı akrabası tarafından 34 yerinden bıçaklandı
09:47 Adana'da bir ev sahibi, 3 aydır kirasını ödemeyen kiracısının çelik kapısını çalıp, elektriğini kesti
09:46 Mersin'de, Avrupa ülkelerine sevkiyatı plananan 105 kilo eroin ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2022 11:46:46. #1.12#
SON DAKİKA: Yavru kediyi düştüğü kuyudan itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement