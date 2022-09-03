Muğla'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika
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Muğla'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü

03.09.2022 15:12
Muğla'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Bayram Deniz (50) idaresindeki 48 N 0527 plakalı otomobil, Çamdibi Mahallesi Yeni Datça Yolu'nda refüjdeki palmiyeye çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Deniz, kaldırıldığı Marmaris Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.

Deniz'in Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünde temizlik işçisi olarak çalıştığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika
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