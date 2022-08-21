Muğla'da ATV tipi arazi aracı ile drift yapan turistlere para cezası - Son Dakika
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Muğla'da ATV tipi arazi aracı ile drift yapan turistlere para cezası

21.08.2022 23:22
Muğla'da ATV tipi arazi aracı ile drift yapan turistlere para cezası

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ATV tipi arazi aracıyla drift ve akrobatik hareketler yapan turistlere 819'ar lira para cezası uygulandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ATV tipi arazi aracıyla drift ve akrobatik hareketler yapan turistlere 819'ar lira para cezası uygulandı.

Marmaris Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Amirliği ekipleri, ilçede turistlerin ATV tipi arazi taşıtıyla drift yaparak çevreye rahatsızlık verdikleri bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, kent güvenlik yönetim sistemi kameralarından tespit ettikleri İngiliz vatandaşı J.T.N, H.J. ile D.G'ye, ATV tipi arazi aracıyla drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve akrobatik hareketler yaptıkları için 819'ar lira para cezası uyguladı.

Öte yandan turistlerin drift yaptıkları anlar cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde turistlerin boş arazide drift ve akrobatik hareketler yaparak tozu dumana kattıkları anlar yer alıyor.

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Kaynak: AA

Marmaris Emniyet Müdürlüğü, Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da ATV tipi arazi aracı ile drift yapan turistlere para cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da ATV tipi arazi aracı ile drift yapan turistlere para cezası - Son Dakika
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