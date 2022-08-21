Polis ekipleri, kent güvenlik yönetim sistemi kameralarından tespit ettikleri İngiliz vatandaşı J.T.N, H.J. ile D.G'ye, ATV tipi arazi aracıyla drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve akrobatik hareketler yaptıkları için 819'ar lira para cezası uyguladı.

Kaynak: AA

Marmaris Emniyet Müdürlüğü, Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muğla'da ATV tipi arazi aracı ile drift yapan turistlere para cezası - Son Dakika

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