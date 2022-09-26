Marmaris'te bir apartta 85 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Marmaris'te bir apartta 85 düzensiz göçmen yakalandı

26.09.2022 12:04

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir apart otelde 85 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir apart otelde 85 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında kentteki bazı apart ve otellerde eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi.

Kontrollerde bir apartın önünde minibüse binerek kaçmaya çalışan düzensiz göçmenler fark edildi. Minibüste ve apartta yapılan incelemede yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen Afganistan, Suriye ve Filistin uyruklu 85 düzensiz göçmen yakalandı.

Minibüs sürücüsü İ.Y.A. (40) göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Ekipler, iki otel işletmecisine kimlik bildirimi yapmadıkları gerekçesiyle idari yaptırım uyguladı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmaris'te bir apartta 85 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmaris'te bir apartta 85 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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