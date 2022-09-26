Kontrollerde bir apartın önünde minibüse binerek kaçmaya çalışan düzensiz göçmenler fark edildi. Minibüste ve apartta yapılan incelemede yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen Afganistan , Suriye ve Filistin uyruklu 85 düzensiz göçmen yakalandı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Marmaris'te bir apartta 85 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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