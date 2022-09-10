Ayrıca, Siteler Mahallesi 207 Sokak'ta bir binanın altında depo olarak kullanılan bölümde yangın çıktı.

Beldibi Mahallesi Sinam Sitesi'ndeki bir dairenin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kaynak: AA

Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Marmaris'te ev ve depoda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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