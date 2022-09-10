Marmaris'te ev ve depoda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Marmaris'te ev ve depoda çıkan yangın söndürüldü

10.09.2022 17:46
Marmaris'te ev ve depoda çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir ev ve depoda çıkan yangın söndürüldü.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir ev ve depoda çıkan yangın söndürüldü.

Beldibi Mahallesi Sinam Sitesi'ndeki bir dairenin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, Marmaris İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince söndürüldü. Çatı katındaki daire, yangın nedeniyle kullanılmaz hale geldi.

Ayrıca, Siteler Mahallesi 207 Sokak'ta bir binanın altında depo olarak kullanılan bölümde yangın çıktı.

Belirtilen adrese gelen ekipler, alevlere müdahale etti. Söndürülen yangında deponun büyük bölümü kullanılamaz hale geldi.

Yapılan incelemede yangının elektrik aksamından çıktığı belirlendi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmaris'te ev ve depoda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmaris'te ev ve depoda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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