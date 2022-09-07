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Teknik ve fiziki çalışmanın ardından hırsızlık şüphelisinin Yaşar G.Ç. olduğunu tespit eden ekipler, zanlıyı ilçe merkezinde yakaladı.

Muğla 'nın Marmaris ilçesinde bir iş yerinden para ve motosiklet hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muğla'da iş yerinden para ve motosiklet çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika

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