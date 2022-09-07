Muğla'da iş yerinden para ve motosiklet çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Muğla'da iş yerinden para ve motosiklet çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı

07.09.2022 13:36

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir iş yerinden para ve motosiklet hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı cezaevine gönderildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir iş yerinden para ve motosiklet hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı cezaevine gönderildi.

Marmaris Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir iş yerinden para, elektronik eşya ile motosiklet hırsızlığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki çalışmanın ardından hırsızlık şüphelisinin Yaşar G.Ç. olduğunu tespit eden ekipler, zanlıyı ilçe merkezinde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA

Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da iş yerinden para ve motosiklet çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Muğla'da iş yerinden para ve motosiklet çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika
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