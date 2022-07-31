Maymun üzerinden maddi menfaat sağlayan şahıs KGYS kameralarına takıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Maymun üzerinden maddi menfaat sağlayan şahıs KGYS kameralarına takıldı

31.07.2022 00:17
Maymun üzerinden maddi menfaat sağlayan şahıs KGYS kameralarına takıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir şahsın sırtına aldığı parmak cinsi maymunla turistlere para karşılığı fotoğraf çektirerek maddi menfaat sağladığı ihbarı üzerine harekete polis ekipleri harekete geçti.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir şahsın sırtına aldığı parmak cinsi maymunla turistlere para karşılığı fotoğraf çektirerek maddi menfaat sağladığı ihbarı üzerine harekete polis ekipleri harekete geçti. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları ile para alış-verişi tespit edilirken, maymuna da el kondu.

Olay, Çıldır Mahallesi Uzun Yalı bölgesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir şahsın sırtına aldığı parmak cinsi maymunla bölgede gezerek turistlere para karşılığı maymunla fotoğraf çektirdiği ihbarı üzerine Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. KGYS kameralarından sokağı gözetim altına alan ekipler, şahsı ve fotoğraf çekimi sonrası para alış-verişini tespit etti. Bölgeye yönlendirilen polis ekibi tarafından şahıs sokak üzerinde durduruldu. İsminin S.K. (34) olduğu belirlenen şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı. Parmak cinsi maymuna da el konulurken, maymunun Milli Parklar görevlilerine teslim edileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

YORUMLAR
500
İÇMELER YANGININDA MÜŞTERİLERİN PANİK ANLARININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI İÇMELER YANGININDA MÜŞTERİLERİN PANİK ANLARININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI Marmaris yangınında yanan otelin müşterilerinin panik anlarının görüntüleri ortaya çıktı Marmaris yangınında yanan otelin müşterilerinin panik anlarının görüntüleri ortaya çıktı
Kaynak: İHA

Marmaris, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Maymun üzerinden maddi menfaat sağlayan şahıs KGYS kameralarına takıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:56 DEVA Partisi lideri Babacan'dan Erdoğan'ın "O makamlara layık oldukları için gelmediler" sözlerine cevap: Neden istifa ettiğimde kal diye ısrar ettin
22:42 Trabzonspor, Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek Süper Kupa'nın sahibi oldu
22:17 Fenerbahçe'de ilk 11'de düşünülmeyen Serdar Dursun, kendisine kulüp aramaya başladı!
21:54 AK Partili Hamza Dağ EYT için tarih verdi: 2022 sonu veya 2023 başına kadar sorun çözülecek
21:53 ABD Başkanı Joe Biden'ın koronavirüs testi ikinci kez pozitif çıktı! Tekrar karantinaya girecek
21:39 Beşiktaş, Vodafone Park'ta oynanan hazırlık karşılaşmasında Sampdoria ile berabere kaldı!
21:33 Erdoğan'ın açıkladığı fındık alım fiyatına Meral Akşener'den tepki geldi: Sanırsınız müjde
21:21 Liverpool, Manchester City'i 3-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu!
21:01 Taraftar yıkılacak! Beşiktaş'ta top koşturan Emirhan İlkhan, sözleşmesinde yer alan detayı açıkladı
20:32 Beşiktaş maçına martı damgası! Tüm pozisyonların odak noktası oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2022 00:17:38. #1.13#
SON DAKİKA: Maymun üzerinden maddi menfaat sağlayan şahıs KGYS kameralarına takıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement