Muğla'da bitkin halde bulunan deniz kaplumbağası tedaviye alındı - Son Dakika
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Muğla'da bitkin halde bulunan deniz kaplumbağası tedaviye alındı

13.08.2022 22:02
Muğla'da bitkin halde bulunan deniz kaplumbağası tedaviye alındı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bitkin halde bulunan deniz kaplumbağasına müdahale edildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bitkin halde bulunan deniz kaplumbağasına müdahale edildi.

Adaköy Mahallesi Aktaş mevkisinde vatandaşlar denizde bitkin halde gördükleri caretta carettayı Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) ekibi, bitkin haldeki caretta carettayı bota alarak karaya çıkardı.

Yaralı caretta caretta ilk müdahalesinin ardından tedavi edilmek üzere Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) yetkililerine teslim edildi.

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Kaynak: AA

Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da bitkin halde bulunan deniz kaplumbağası tedaviye alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Muğla'da bitkin halde bulunan deniz kaplumbağası tedaviye alındı - Son Dakika
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