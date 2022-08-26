5 TURİSTİN ÖLDÜĞÜ KAZA ÖNCESİ SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika
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5 TURİSTİN ÖLDÜĞÜ KAZA ÖNCESİ SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

26.08.2022 14:02
5 TURİSTİN ÖLDÜĞÜ KAZA ÖNCESİ SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde çarşamba günü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği safari cipinin devrilmesi sonucu Irak uyruklu 5 turist ölmüş, 4 kişi de yaralanmıştı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde çarşamba günü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği safari cipinin devrilmesi sonucu Irak uyruklu 5 turist ölmüş, 4 kişi de yaralanmıştı. Kaza öncesi turistlerin cip üstünde eğlendikleri son görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, çarşamba günü saat 16.35'te Armutalan Mahallesi Datça yolunda meydana geldi. 66 DC 170 plakalı safari aracı cip, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, devrilerek metrelerce sürüklendi. Can pazarının yaşandığı kazada cipte bulunan turistler yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. 5 kişinin öldüğü kazada, Türk sürücü ile 3 turist yaralandı. Yaralılar ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

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Kaynak: DHA

Marmaris, turist, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 5 TURİSTİN ÖLDÜĞÜ KAZA ÖNCESİ SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: 5 TURİSTİN ÖLDÜĞÜ KAZA ÖNCESİ SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika
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