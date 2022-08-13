Marmaris'te orman yangını - Son Dakika
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Marmaris'te orman yangını

13.08.2022 16:32
Marmaris'te orman yangını

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor.

Yangın, Taşhan Mevkii'nde 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler karardan, yangın söndürme helikopterleri de havadan alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalarına başladı. - MUĞLA

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Marmaris'te orman yangını (1) Marmaris'te orman yangını (1) Rus milyarder Abramoviç'in yatı 'Eclipse' Marmaris'te Rus milyarder Abramoviç'in yatı 'Eclipse' Marmaris'te
Kaynak: İHA

112 Acil Çağrı, Marmaris, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Marmaris'te orman yangını - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmaris'te orman yangını - Son Dakika
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