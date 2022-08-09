Marmaris'te kaza: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Marmaris'te kaza: 1 yaralı

09.08.2022 11:24
Marmaris'te kaza: 1 yaralı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden ve araç içinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden ve araç içinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Marmaris Mustafa Münir Ergün Caddesi Günnücek mevkii bitimi yolu marina yolu üzerinde Kadir Biçici yönetimindeki 07 LT 863 plakalı araç ile seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Sürücü araç içinde sıkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine Büyükşehir Belediyesi Marmaris itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Araç içinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu alandan çıkarılarak 112 ambulans ekiplerine teslim edildi. - MUĞLA

YORUMLAR
500
Marmaris açıklarında 64 düzensiz göçmen kurtarıldı Marmaris açıklarında 64 düzensiz göçmen kurtarıldı Marmaris'te 'Kızılbük Resort Otel ve Devremülk' projesinde çalışma durduruldu Marmaris'te 'Kızılbük Resort Otel ve Devremülk' projesinde çalışma durduruldu
Kaynak: İHA

Marmaris, Tragger, İtfaiye, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Marmaris'te kaza: 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:03 Dolar 18'e tırmanışını sürdürüyor! 17,96 seviyesinden işlem görüyor
10:49 Öfkeli Fenerbahçe taraftarları yeni transfer Gustavo'nun performansına sert tepki gösterdi
10:43 Bu iddia çok ses getirir! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beşar Esad ile telefonda görüşeceği öne sürüldü
10:35 Gram altın fiyatı güne düşüşle başladı! İşte altın fiyatları...
10:56 İstanbul'da taksici ile motokuryenin yumruklu kavgası kamerada! Kadın müşterinin valizini yere atıp gitti
10:25 BDDK 81 ilin borç haritasını duyurdu! İstanbul birinci sırada diye beklenirken zirvede Konya yer aldı
10:17 Nihat Doğan, 3 aylık hamile olduğu söylenen İranlı hayranı Arzu ile dünyaevine girdi
10:21 Bursa'da kraliçe arıyı takip eden binlerce arı oteli bastı: Herkes nereye koşturacağını bilemedi
09:50 Adana'da bir genç, annesine, "Seni kocamla evlendirelim" diyerek kumalık teklifinde bulunan komşusunun evine mermi yağdırdı
09:49 Piyanist Fazıl Say'dan Fenerbahçe'nin rakibi Ümraniyespor hakkındaki şok sözler: Para akmış bir yerden
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2022 11:25:11. #1.11#
SON DAKİKA: Marmaris'te kaza: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement