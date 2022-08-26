Marmaris'te kask takmayanlara 2 saat içinde 100 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
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Marmaris'te kask takmayanlara 2 saat içinde 100 bin lira ceza kesildi

26.08.2022 10:44

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dört farklı noktada eş zamanlı motosiklet kask uygulaması denetimi yapıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dört farklı noktada eş zamanlı motosiklet kask uygulaması denetimi yapıldı. Denetimlerde 2 saat içinde 410 motosiklet kontrol edildi, kask takmayan ve belge eksikleri olanlar ile kasksız olarak polisin dur ihtarına uymayanlarda dahil toplamda 100 bin Lira para cezası kesildi.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Amirliğine bağlı 25 polis ilçe merkezi ve trafik yoğunluğu olan dört farklı noktada saat motosikletlilere yönelik uygulamalar yaptı. Yapılan uygulamalarda kask takmayan, sürücü belgesi olmayan, araçların belge eksikleri olan, dur ihtarına uymayan, alkollü araç kullandığı tespit edilen 410 sürücüye toplamda 100 bin lira para cezası yazıldı. Belgeleri eksik olan motosikletler çekici ile otoparklara kaldırıldı.

Marmaris İlçe Trafik Tescil ve Denetleme Komiseri Alperen Aykırı yapılan denetimler ile ilgili olarak "Yapılan uygulamalarda vatandaşlara hem yeni yönetmeliği anlattık hem de denetimlerimizi gerçekleştirdik. Kask takmayan sürücülerin kaskları yanında ise ceza işlemlerinin ardından takarak gitmelerini, yanlarında olmayanlara ise kendilerine kask getirmeden trafiğe çıkamayacaklarını söyledik. Denetimlerimizde vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlama konusunda ne kadar kararlı olduğumuzu belirtiyoruz. Muğla il genelinde ve ilçemizde 4 farklı noktada eş zamanlı olarak yaptığımız uygulamalarda çevre ilçelerden de takviye ekipler geldiler. Vatandaşların can güvenliğini önemsediğimizi gerekli uygulamalar ile onlara da anlatıyoruz gördüğünüz gibi kaskı olmayan sürücüleri trafiğe çıkarmıyoruz bu konunun önemini vurgulamak istiyoruz" dedi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Marmaris, Muğla, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Marmaris'te kask takmayanlara 2 saat içinde 100 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmaris'te kask takmayanlara 2 saat içinde 100 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
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