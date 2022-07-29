Marmaris ilçe merkezindeki otogarın üst kısmındaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda dün saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı fark eden ilçe halkı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 uçak ve 10 helikopter ile havadan, 34 arazöz, 10 su tankeri ve 200 işçi ile karadan müdahale edildi. Hava araçların hızlı ve etkin müdahalesi sonucu alevlerin önü tepeye ulaşmadan kesildi. Söndürülen yangında 2 hektar orman zarar gördü.

Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › MARMARİS'TEKİ YANGININ ÇIKIŞ NEDENİNİ ÖZEL EKİP ARAŞTIRIYOR - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.