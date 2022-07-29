MARMARİS'TEKİ YANGININ ÇIKIŞ NEDENİNİ ÖZEL EKİP ARAŞTIRIYOR - Son Dakika
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MARMARİS'TEKİ YANGININ ÇIKIŞ NEDENİNİ ÖZEL EKİP ARAŞTIRIYOR

29.07.2022 11:31

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde dün çıkan orman yangınının çıkış nedeninin belirlenmesi için İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde özel ekip kuruldu.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde dün çıkan orman yangınının çıkış nedeninin belirlenmesi için İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde özel ekip kuruldu.

Marmaris ilçe merkezindeki otogarın üst kısmındaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda dün saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı fark eden ilçe halkı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 uçak ve 10 helikopter ile havadan, 34 arazöz, 10 su tankeri ve 200 işçi ile karadan müdahale edildi. Hava araçların hızlı ve etkin müdahalesi sonucu alevlerin önü tepeye ulaşmadan kesildi. Söndürülen yangında 2 hektar orman zarar gördü.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. İl Emniyet Müdürü Suvat Dilberoğlu'nun talimatıyla kurulan özel ekip, bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

GEÇEN YIL 29 TEMMUZ'DA ÇIKAN YANGIN, 9 GÜNDE SÖNDÜRÜLDÜ

Marmaris'te geçen yıl 29 Temmuz'da çıkan orman yangını 9 günde söndürülmüştü. Yangında 9 bin hektar alan zarar görüştü.

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MARMARİS İÇMELER ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI MARMARİS İÇMELER ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI Marmaris'te yerleşim yeri yakınında orman yangını (3) Marmaris'te yerleşim yeri yakınında orman yangını (3) Marmaris Uygulama Oteli alevlere teslim oldu Marmaris Uygulama Oteli alevlere teslim oldu
Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MARMARİS'TEKİ YANGININ ÇIKIŞ NEDENİNİ ÖZEL EKİP ARAŞTIRIYOR - Son Dakika

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