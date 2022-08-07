Kamp alanına gelen tilkiye yiyeceğini verdi

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, dün gece Taşlıca Serçe Limanı yakınlarında kamp kuran Özat Akgül, yanına gelen tilkiyle yemeğini paylaştı. Tilkiyi kavurma ve ton balığıyla besleyen Akgül, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Marmaris'te aç kalan tilki Taşlıca Serçe Limanı yakınlarına geldi. Bu sırada bölgede kamp yapan Özat Akgül, çalılıklarda bir ses duydu. Kamp alanına kedi geldiğini düşünen Akgül, daha sonra yakınına kadar yaklaşan hayvanın tilki olduğunu gördü. Akgül, tilkinin yiyecek aradığını fark edince hayvanı kavurma ve ton balığı ile besledi. Tilkiyi dokunarak seven Akgül, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Akgül, "Korkmadan yanıma gelen tilkiyle, büyük bir keyifle yiyeceğimi paylaştım, hatta ona dokunacak kadar yaklaşıp, sevdim. Doğamızı ve çevremizi her zaman korumalıyız" dedi.