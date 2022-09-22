Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 714 personel, 83 arazöz ve 5 iş makinesinin yanı sıra çok sayıda toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA), belediyelere ait itfaiye araçları, su tankerleri ile yangına karadan müdahale gece boyunca devam etti.

Kaynak: AA

Orhan Tavlı, Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Marmaris'teki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor - Son Dakika

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