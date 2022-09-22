Marmaris'teki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor - Son Dakika
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Marmaris'teki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor

22.09.2022 08:44

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle geniş alanda etkili olan orman yangınına sabahın ilk saatleriyle havadan yeniden müdahale başladı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle geniş alanda etkili olan orman yangınına sabahın ilk saatleriyle havadan yeniden müdahale başladı.

Yalancıboğaz mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürdürülüyor. Hava araçları akşam havanın kararmasıyla ara verdiği çalışmalara sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı.

Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 714 personel, 83 arazöz ve 5 iş makinesinin yanı sıra çok sayıda toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA), belediyelere ait itfaiye araçları, su tankerleri ile yangına karadan müdahale gece boyunca devam etti.

Gece rüzgarın etkili olduğu ilçedeki yangına, hava ve yer ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Dün 14 uçak, 35 helikopterin havadan söndürme çalışmalarına katıldığı orman yangınına sebebiyet verdiği iddia edilen ve bölgede arıcılık yaptığı belirlenen M.Y. (85) gözaltına alınmıştı.

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Kaynak: AA

Orhan Tavlı, Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmaris'teki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Marmaris'teki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor - Son Dakika
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