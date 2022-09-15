Şehir dışından ilçeye uyuşturucu getirdiği tespit edilen kadının çantasında yapılan aramada ise 50 gram skunk ve 100 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Kadın ile yanındaki şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Hisarcık, Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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