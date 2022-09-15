Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

15.09.2022 15:21
Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Ekiplerce durdurulan otomobilde 280 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, araçta bulunan 2 şüpheli yakalandı.

Şehir dışından ilçeye uyuşturucu getirdiği tespit edilen kadının çantasında yapılan aramada ise 50 gram skunk ve 100 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Kadın ile yanındaki şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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