Yangın mağduru vatandaşlar yeni evlerine kavuşmak için gün sayıyor - Son Dakika
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Yangın mağduru vatandaşlar yeni evlerine kavuşmak için gün sayıyor

09.08.2022 15:09
Yangın mağduru vatandaşlar yeni evlerine kavuşmak için gün sayıyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde geçtiğimi yıl 29 Temmuz'da çıkan orman yangınında Osmaniye Mahallesi'nde zarar gören evlerin Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapımları bitmek üzere olduğu öğrenilirken, vatandaşlar da yeni evlerinde kavuşmak için gün saymaya başladı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde geçtiğimi yıl 29 Temmuz'da çıkan orman yangınında Osmaniye Mahallesi'nde zarar gören evlerin Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapımları bitmek üzere olduğu öğrenilirken, vatandaşlar da yeni evlerinde kavuşmak için gün saymaya başladı.

Marmaris'te geçtiğimiz yaz mevsiminde çıkan orman yangınlarında 13 bin 650 hektar alan ve 69 bina küle döndü. Yangında en çok zarar gören kırsal Osmaniye Mahallesi oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatları ile yangın sonrası başlatılan hasar tespit çalışmalarının ardından, evlerini kaybeden ailelere TOKİ aracılığıyla yeni konutlar inşa edilmeye başlandı. Öte yandan yanan depo ve ahırlar için de çalışma yapmaya tüm hızıyla sürüyor. Vatandaşların taleplerine göre inşa edilen tek katlı yada iki katlı müstakil evlerinin inşaat çalışmaları yetkililerden edilen bilgiye göre 10 gün gibi kısa içerisinde tamamlanacak. Evlerin tamamlanmasının ardından vatandaşlar anahtarlarını teslim alarak evlerinde yaşamaya başlayacaklar.

İstanbul'da uzun yıllar çalışarak emekli olan kızı ve ailesi ile tüm birikimlerini Osmaniye Mahallesi'nde iki katlı eve yatıran, ancak yangından zarar görerek AFAD tarafından tahsis edilen konteynerde yalamaya başlayan Kazım Altunalp da yeni evine kavuşmak için sabırsızlıkla bekleyen vatandaşlar arasında yer alıyor. "Devletimizin gücünü burada gördük, yaşadığımız travmayı kısa sürede atlattık" diyen 68 yaşındaki Altunalp şunları söyledi:

"Biz buraya İstanbul'dan geldik. Kızımın ailesi ile birlikte birikimlerimizle buraya gelerek evimizi almıştık. Bir yıl önce çıkan yangında evimiz yandı. Yangın, sadece bizi değil bir çok insanı da mağdur etti. Ancak çok kısa bir süre içinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ bir proje geliştirdi. Bizlere çok güzel bir bina yaptılar. Kasım ayında başladılar ve şu anda neredeyse bitmek üzer. Çok kısa bir süre sonra evimize yerleşeceğiz. Süreç çok zordu atlatmamız da çok zor oldu ancak devletimizin desteği, yurttaşların desteği yaşadığımız travmamızı atlatmamıza yardımcı oldu. Kısa bir zaman sonra tamamen düzeleceğimize inanıyorum."

Osmaniye Mahalle Muhtarı Mehmet Şahin de, "Köyümüz geniş bir alanda ve dağınık yerleşim mevcut. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ tarafından 9 tane depreme dayanıklı ev yakın bir zamanda teslim edilecek. Vatandaşlarımız güzel evlerine kavuşacakları için mutlular" dedi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Marmaris, Osmaniye, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yangın mağduru vatandaşlar yeni evlerine kavuşmak için gün sayıyor - Son Dakika

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