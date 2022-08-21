Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

21.08.2022 20:06
Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu 4 şüpheli tutuklandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu 4 şüpheli tutuklandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekiplerince göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 zanlının işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Mısır uyruklu Emir M. ve Khalid A, Lübnan uyruklu Mahmood T. ile Muhammed K, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İlçe açıklarında 18 Ağustos'ta Yunanistan unsurlarınca geri itilen 4 can salı içerisinde kurtarılan düzensiz göçmenler arasında kaçak geçişleri organize edenlerin de bulunduğu tespit edilmiş, 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

YORUMLAR
500
Marmaris'in 'Martıs'ı genç yetenek avına çıktı Marmaris'in 'Martıs'ı genç yetenek avına çıktı Muğla'da faciadan dönüldü: Yolcu otobüsü yandı, 38 yolcu kurtuldu Muğla'da faciadan dönüldü: Yolcu otobüsü yandı, 38 yolcu kurtuldu
Kaynak: AA

Güney Ege, Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:24 Cengiz Ünder, Igor Tudor'un değişiklik kararını görünce sinir krizi geçirdi! Direkt soyunma odasına gitti
18:17 Bakan Soylu'dan Mardin'deki kazada 3. tır olduğu ve polislerin lastiklerine ateş ettiği iddiasına yalanlama
17:24 Mourinho'dan Galatasaray taraftarını üzecek sözler: Belotti, Roma'da oynamak istiyor
17:20 İYİ Parti'den Mansur Yavaş'ın olası adaylığı hakkında ilk yorum: Sahada en çok duyduğumuz isim
16:58 Muharrem İnce: Bizi bu iktidardan Erdoğan'ın bakanlığını yapmış Babacan ile Suriyelileri ülkemize getiren Davutoğlu mu kurtaracak?
16:33 Emre Belözoğlu: Galatasaray'ın UEFA kupasını kazanan kadrosu, cumhuriyet tarihinin en iyi kadrosudur
16:26 Kocaeli'de traktör üstündeyken kafasına yorgun mermi isabet eden 10 yaşındaki Musa yaşam mücadelesi veriyor
16:25 Şarkıcı Demet Akalın'dan "Göğüslerini biraz daha aç, terbiyesizsin" diyen takipçisine sert tepki
16:21 Fenerbahçe, Marcel Tisserand'ın El Ittifak'a transfer olduğunu açıkladı
15:45 Bakan Soylu'dan 35 kişinin öldüğü kazalarla ilgili açıklama: Soruşturma çok yönlü sürüyor, eksik görürsek bedelini ödetiriz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2022 20:06:40. #1.12#
SON DAKİKA: Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement