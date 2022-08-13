Marmaris'te orman yangını (1) - Son Dakika
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Marmaris'te orman yangını (1)

13.08.2022 16:33
Marmaris'te orman yangını (1)

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Marmaris'in Taşhan mevkisinde, saat 16.00 sıralarında, orman yangını çıktı. Evlere yakın yerdeki yangın bölgesinden yükselen dumanları fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla harekete geçen ekipler, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait uçak ve helikopter ile havadan, çok sayıda arazözle de karadan müdahaleye başladı.


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Kaynak: DHA

Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmaris'te orman yangını (1) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmaris'te orman yangını (1) - Son Dakika
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