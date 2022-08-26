Yaklaşık 100 acente yetkilisi ile safari araç sürücüsünün katıldığı seminerde bölgenin özelliğine göre uyulması gereken konular da paylaşıldı.

Kaynak: AA

Marmaris, Tragger, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Marmaris'te jandarma 'safari araçları' eğitim semineri verdi - Son Dakika

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