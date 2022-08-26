Marmaris'te jandarma "safari araçları" eğitim semineri verdi - Son Dakika
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Marmaris'te jandarma "safari araçları" eğitim semineri verdi

26.08.2022 20:55
Marmaris'te jandarma "safari araçları" eğitim semineri verdi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, ilçe jandarma komutanlığı trafik timleri, turizm amaçlı sportif faaliyet icra eden acente yetkilisi ve safari araç sürücülerine eğitim semineri verdi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, ilçe jandarma komutanlığı trafik timleri, turizm amaçlı sportif faaliyet icra eden acente yetkilisi ve safari araç sürücülerine eğitim semineri verdi.

Armutalan Mahallesi'ndeki Armutalan Kültür Merkezi'nde düzenlenen eğitim seminerinde, Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timlerince, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında Genel Trafik Kuralları, Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği göre uyulması gereken kurallar anlatıldı.

Yaklaşık 100 acente yetkilisi ile safari araç sürücüsünün katıldığı seminerde bölgenin özelliğine göre uyulması gereken konular da paylaşıldı.

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Kaynak: AA

Marmaris, Tragger, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmaris'te jandarma 'safari araçları' eğitim semineri verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmaris'te jandarma "safari araçları" eğitim semineri verdi - Son Dakika
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