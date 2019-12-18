Muğla'nın Marmaris ilçesinde imara aykırı yapıların yıkımı sürüyor - Son Dakika

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, kaçak olduğu belirlenen yapıların yıkımına devam ediliyor.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kaçak oldukları gerekçesiyle yıkım kararı verilen yapıların bulunduğu Söğüt Mahallesi'ne geldi.

Çalışmalar kapsamında kaçak olduğu belirlenen bir ahşap ve iki betonarme yapının yıkımı gerçekleştirildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yıkım sırasında bir olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, Söğüt'ün yanı sıra Selimiye ve Bozburun mahallelerinde kaçak olduğu tespit edilen yapıların, yasal süreç tamamlandıktan sonra yıkılacağını belirtti.