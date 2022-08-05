Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, kazayla ilgili sürat teknesi ve dolmuş teknesi sürücüleri ile sürat teknesinin ait olduğu su sporu istasyonu sahibini gözaltına aldı.

Kaynak: AA

Marmaris, Muğla, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muğla'da 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı tekne kazasına ilişkin 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

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