Muğla'da 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı tekne kazasına ilişkin 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Muğla'da 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı tekne kazasına ilişkin 1 kişi tutuklandı

05.08.2022 16:05
Muğla'da 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı tekne kazasına ilişkin 1 kişi tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde İngiliz turistin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin yaralandığı sürat teknesi ile dolmuş teknenin çarpıştığı kazaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde İngiliz turistin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin yaralandığı sürat teknesi ile dolmuş teknenin çarpıştığı kazaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, kazayla ilgili sürat teknesi ve dolmuş teknesi sürücüleri ile sürat teknesinin ait olduğu su sporu istasyonu sahibini gözaltına aldı.

Sahil Güvenlikte işlemleri tamamlanan şüpheliler M.Y, T.G. ve E.N. Marmaris Adliyesine sevk edildi.

Zanlılardan sürat teknesi kaptanı T.G. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, su sporları istasyonu sahibi adli kontrol şartıyla, dolmuş tekne kaptanı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Su sporları yeterliliği bulunmadığı öğrenilen sürat teknesi sürücüsünün ilk verdiği ifadede, dolmuş tekneyi fark etmediğini, görmediği içinde son saniyeye kadar manevra yapmadığını söylediği belirtildi.

Olay

Siteler Mahallesi Uzunyalı bölgesinde faaliyet gösteren su sporları istasyonuna ait sürat teknesi, dün Marmaris-Turunç Mahallesi seferini yapan dolmuş tekneyle çarpışmıştı.

Çarpışma sonucu sürat teknesinde bulunan İngiliz vatandaşı A.C. hayatını kaybetmiş, teknelerde bulunan 5 kişi yaralanmıştı.

Denizdeki kaza anı bir otelin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

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Kaynak: AA

Marmaris, Muğla, su, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı tekne kazasına ilişkin 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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