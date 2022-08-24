Marmaris'te sürat teknesi alev alev yandı - Son Dakika
Üye Girişi

Marmaris'te sürat teknesi alev alev yandı

24.08.2022 01:55
Marmaris'te sürat teknesi alev alev yandı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde iskelede demirli bulunan sürat teknesi, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde iskelede demirli bulunan sürat teknesi, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın, dün saat 18.30 sıralarında Karacasöğüt Mahallesi'ndeki bir iskelede çıktı. İddiaya göre, iskelede demirli bulanan bir sürat teknesinden alevler yükseldiği gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman işçileri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, koordineli bir şekilde çalışarak yangına müdahale etti. Yapılan çalışmalar sonucunda, yangın kontrol altına alınarak söndürülürken tekne kullanılamaz hale geldi. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.


YORUMLAR
500
Marmaris'teki sürat teknesi yangınına orman işçileri müdahale etti Marmaris'teki sürat teknesi yangınına orman işçileri müdahale etti Muğla açıklarında geri itilen 2 düzensiz göçmen kurtarıldı Muğla açıklarında geri itilen 2 düzensiz göçmen kurtarıldı
Kaynak: DHA

Marmaris, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmaris'te sürat teknesi alev alev yandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:57 İçişleri Bakanı Soylu'dan "Valileri uyarıyorum" diyen Kılıçdaroğlu'na sert cevap: Valileri İmamoğlu ile karıştırdın galiba
00:43 Türk bilim insanı Aziz Sancar'dan kanser hastalarına umut olacak çalışma! Fareler üzerindeki deneyler başlıyor
23:23 Esenyurt'ta "çöp atma" kavgası silahlı çatışmaya dönüştü: 3 yaralı
23:23 Bakan Soylu'dan, "Oğlunla, şirketinle ilgili iddialara cevap ver" diyen Şirin Payzın'a sert yanıt: Bildiğinizi söylemezseniz namertsiniz
22:57 ABD'den gelen yaptırım tehdidi içeren mektup TÜSİAD tarafından doğrulandı!
22:52 Düğünde oynayan fenomen temizlik işçisine Ankara'dan rakip çıktı!
22:34 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan festival ve konserlerin iptal edilmesine tepki: Öyle kafanıza göre yasaklayamazsınız
22:10 Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'na Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı soruldu: Güçlü bir ihtimal olabilir
21:28 Darbeyle başa gelmişti! Süresi dolan Tayland Başbakanı görevi bırakmayınca protestolar başladı
21:09 Kılıçla gezen set çalışanları üzerinden provokasyon yapan hesaplar hakkında soruşturma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2022 01:55:30. #1.13#
SON DAKİKA: Marmaris'te sürat teknesi alev alev yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement