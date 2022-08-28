Şüphelinin ifadesinde, nakliyecilerin bulunduğu mesajlaşma grubuna "Hakan" isminde bir kişinin " Ege 'ye pahalı nakliye" mesajı attığını, 50 bin lira karşılığında İstanbul'dan göçmenleri Marmaris'e bırakmak üzere anlaştıklarını, İstanbul İkitelli Organize Sanayi Bölgesi 'nden aldığı göçmenleri Marmaris'te kendine söylenen konuma getirdiğini belirttiği öğrenildi.

Kaynak: AA

Marmaris Emniyet Müdürlüğü, Marmaris, İstanbul, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Marmaris'te kamyondan indirilen 67 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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