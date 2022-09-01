Marmaris'te uyuşturucu ve tarihi eser operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi

Marmaris'te uyuşturucu ve tarihi eser operasyonu

01.09.2022 17:21
Marmaris'te uyuşturucu ve tarihi eser operasyonu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından M.B. isimli şüphelinin evine gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu ve tarihi eser ele geçirildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından M.B. isimli şüphelinin evine gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu ve tarihi eser ele geçirildi.

Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbari çalışmaları sonucu Marmaris Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkiinde M.B. isimli şahsın evinin bahçesinde kenevir bitkisi ekimi yaptığı ve yetiştirdiği ayrıca evinde tarihi eser bulundurduğu bilgisine ulaşıldı.

Jandarma ekiplerinin şüphelinin evinde, eklentilerinde ve bahçesinde yaptığı aramada, 342 kök kenevir bitkisi, çok miktarda kubar esrar, 355 gr. kenevir tohumu, içime hazır 2 gram esrar Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen 27 adet pişirilmiş toprak koku kabı, 40 adet pişirilmiş toprak kabı, 14 adet tarihi metal çivi ele geçirildi.

M.B. isimli şahıs gözaltına alınırken, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - MUĞLA

YORUMLAR
500
Deniz süpürgeleri 45 günde 5 tondan fazla çöp temizledi Deniz süpürgeleri 45 günde 5 tondan fazla çöp temizledi Şeyh Mansur'un lüks mega yatı 'Blue' Marmaris'te Şeyh Mansur'un lüks mega yatı 'Blue' Marmaris'te
Kaynak: İHA

Marmaris, Jandarma, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Marmaris'te uyuşturucu ve tarihi eser operasyonu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:47 Ünlü şarkıcı Gülşen'in ev hapsinin kaldırılması talebi reddedildi
16:41 Manchester City, Borussia Dortmund'un stoperi Manuel Akanji'yi kadrosuna kattı
16:42 Emre Belözoğlu ile futbol yorumcusu Cem Dizdar TRT Spor'un canlı yayında kapıştı
16:38 Acun Ilıcalı transferde hız kesmiyor! Hull City Traore'yi kadrosuna kattı
16:23 MHP lideri Bahçeli'den 'sosyal medya' vurgusu: Mutlak suretle denetim altına alınmalıdır
16:02 Icardi ile imza an meselesi! Galatasaray bombayı patlatıyor
15:56 CHP'li Engin Altay: 4 bin liraya çalışan öğretmenin sokakta "açım" demesine tahammül edemeyen bir iktidar
15:51 Ünlü oyuncu Seda Bakan ikinci bebeğini kucağına aldı
15:51 Oyuncu Emine Ün'ün kızı Duru, güzellikte annesiyle yarışıyor
15:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan, üstü kapalı şekilde muhalefete yüklendi: Birileri, adalet sistemimizi suç çetelerinin kirli oyunlarına kurban etmeye çalışıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2022 17:22:04. #1.11#
SON DAKİKA: Marmaris'te uyuşturucu ve tarihi eser operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement