Jandarma ekiplerinin şüphelinin evinde, eklentilerinde ve bahçesinde yaptığı aramada, 342 kök kenevir bitkisi, çok miktarda kubar esrar, 355 gr. kenevir tohumu, içime hazır 2 gram esrar Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen 27 adet pişirilmiş toprak koku kabı, 40 adet pişirilmiş toprak kabı, 14 adet tarihi metal çivi ele geçirildi.

Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbari çalışmaları sonucu Marmaris Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkiinde M.B. isimli şahsın evinin bahçesinde kenevir bitkisi ekimi yaptığı ve yetiştirdiği ayrıca evinde tarihi eser bulundurduğu bilgisine ulaşıldı.

Kaynak: İHA

Marmaris, Jandarma, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Marmaris'te uyuşturucu ve tarihi eser operasyonu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.