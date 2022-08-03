Vatandaşlar ve turistler en çok emniyet kemeri simülatöründen etkilendiklerini dile getirdi.

On kilometre hızla giderken takla atan bir araçta yaşananları simülatörle deneyimleyenler, emniyet kemerinin önemi daha iyi kavradı.

Kaynak: AA

Jandarma, Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muğla'da jandarmadan simülatörlü trafik eğitimi - Son Dakika

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