Marmaris'te kayalıklara çarpması sonucu su alan teknedeki 4 kişi ekiplerce kurtarıldı - Son Dakika
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Marmaris'te kayalıklara çarpması sonucu su alan teknedeki 4 kişi ekiplerce kurtarıldı

28.08.2022 15:56
Marmaris'te kayalıklara çarpması sonucu su alan teknedeki 4 kişi ekiplerce kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kayalıklara çarpan teknedeki 4 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kurtarıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kayalıklara çarpan teknedeki 4 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kurtarıldı.

Orhaniye Mahallesi Martı Marina önlerinde "Mex" isimli teknenin kayalıklara çarpıp su almaya başladığı ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ile KEGM'e ait "KIYEM-2" hızlı can kurtarma botu sevk edildi.

Su alan teknedeki 4 kişi ekiplerce kurtarılıp Martı Marina'ya getirildi.

Orhaniye Kolluk Destek Timi tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmaris'te kayalıklara çarpması sonucu su alan teknedeki 4 kişi ekiplerce kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmaris'te kayalıklara çarpması sonucu su alan teknedeki 4 kişi ekiplerce kurtarıldı - Son Dakika
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