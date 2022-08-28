Marmaris'te kayalıklara çarpması sonucu su alan teknedeki 4 kişi ekiplerce kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kayalıklara çarpan teknedeki 4 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kurtarıldı.
Orhaniye Mahallesi Martı Marina önlerinde "Mex" isimli teknenin kayalıklara çarpıp su almaya başladığı ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ile KEGM'e ait "KIYEM-2" hızlı can kurtarma botu sevk edildi.
Su alan teknedeki 4 kişi ekiplerce kurtarılıp Martı Marina'ya getirildi.
Orhaniye Kolluk Destek Timi tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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