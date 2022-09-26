Psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen ve tedbir amacıyla hastaneye kaldırılan kadının durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Marmaris'te kayıp ihbarı yapılan İngiliz turist bulundu - Son Dakika

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