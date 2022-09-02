Şehir merkezine düzensiz göçmen bırakan şoförü mahalleli yakaladı - Son Dakika
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Şehir merkezine düzensiz göçmen bırakan şoförü mahalleli yakaladı

02.09.2022 23:51
Şehir merkezine düzensiz göçmen bırakan şoförü mahalleli yakaladı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde mahalle arasına bir minibüs düzensiz göçmen bırakan minibüs şoförü, mahalleli tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde mahalle arasına bir minibüs düzensiz göçmen bırakan minibüs şoförü, mahalleli tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Sokak arasına kaçan düzensiz göçmenlerden 11'i polis tarafından yakalandı.

Olay, saat 09.00 sıralarında Armutalan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle sakinleri sokağa park eden minibüsten onlarca düzensiz göçmenin indiğini görerek durumu polis ekiplerine bildirdi. Bu arada sokağa çıkan mahalle sakinleri minibüs şoförünü yakalayıp yere yatırırken, olay yerine gelen polis ekipleri şahsı gözaltına aldı. Polis ekipleri sokak aralarına kaçan düzensiz göçmenlerden 11'ini yakalarken, diğer düzensiz göçmenleri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca minibüste yapılan aramada 2 lastik bot, bir bot motoru ve 3 bidon benzin ele geçirildi.

Minibüsten inen düzensiz göçmenlerin sokak aralarında ellerinde çantalarıyla ilerlemesi bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Marmaris, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şehir merkezine düzensiz göçmen bırakan şoförü mahalleli yakaladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şehir merkezine düzensiz göçmen bırakan şoförü mahalleli yakaladı - Son Dakika
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