Marmaris açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde makine arızası yapan bir tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kurtarıldı.
Hisarönü Körfezi açıklarında içinde 3 kişinin bulunduğu 11 metre boyundaki özel bir teknenin makineleri arızalandı.
Tekne kaptanının durumu, Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye KEGM'e ait, "KIYEM-2" hızlı tahlisiye botu sevk edildi.
Ekiplerce bota yedeklenen tekne, Orhaniye Martı Marina'ya yanaştırıldı.
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