Marmaris açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı - Son Dakika
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Marmaris açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

15.08.2022 13:36
Marmaris açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde makine arızası yapan bir tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kurtarıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde makine arızası yapan bir tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kurtarıldı.

Hisarönü Körfezi açıklarında içinde 3 kişinin bulunduğu 11 metre boyundaki özel bir teknenin makineleri arızalandı.

Tekne kaptanının durumu, Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye KEGM'e ait, "KIYEM-2" hızlı tahlisiye botu sevk edildi.

Ekiplerce bota yedeklenen tekne, Orhaniye Martı Marina'ya yanaştırıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Marmaris açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı - Son Dakika

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