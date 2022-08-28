Uçuruma devrilen ATV sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Uçuruma devrilen ATV sürücüsü yaralandı

28.08.2022 16:31
Uçuruma devrilen ATV sürücüsü yaralandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen trafik kazasında uçuruma devrilen ATV sürücüsü yabancı uyruklu şahıs yaralandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen trafik kazasında uçuruma devrilen ATV sürücüsü yabancı uyruklu şahıs yaralandı.

Kaza, İçmeler ile Turunç mahalleleri arasındaki yolda saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen yabancı uyruklu bir şahsın kullandığı ATV, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak uçuruma devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yabancı uyruklu şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

YORUMLAR
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Marmaris'te kayalıklara çarpması sonucu su alan teknedeki 4 kişi ekiplerce kurtarıldı Marmaris'te kayalıklara çarpması sonucu su alan teknedeki 4 kişi ekiplerce kurtarıldı Marmaris ve Datça açıklarında 44 düzensiz göçmen kurtarıldı Marmaris ve Datça açıklarında 44 düzensiz göçmen kurtarıldı
Kaynak: İHA

Marmaris, İçmeler, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uçuruma devrilen ATV sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uçuruma devrilen ATV sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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