Marmaris'te minibüsten inip kaçmaya çalışan 13 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Marmaris'te minibüsten inip kaçmaya çalışan 13 düzensiz göçmen yakalandı

03.09.2022 16:00
Marmaris'te minibüsten inip kaçmaya çalışan 13 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde minibüsten inerek kaçmaya çalışan 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde minibüsten inerek kaçmaya çalışan 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Armutalan Mahallesi 269 Sokak'ta düzensiz göçmenlerin 20 AHS 399 plakalı minibüsten indirilerek dağıldığı ihbarı üzerine bölgeye gitti.

Minibüsün sürücüsünü sokakta araç başında yakalayan ekipler, 6 Filistin, 6 Suriye ve 1 Irak uyrukluyu çevredeki sokaklarda yakaladı.

Ekiplerin minibüste yaptığı aramada, 1 şişme bot, 1 şişme bot motoru, 7 kontrplak, 3 dolu mazot bidonu ve 1 yakıt tankeri ele geçirildi.

Minibüs sürücüsü H.Ç. (48), "göçmen kaçakçılığı" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Şüphelinin, emniyetteki ifadesinde, düzensiz göçmenlerin yurt dışına kaçışını ayarlayan Filistin uyruklu Muhammed isimli zanlıyla 14 kişiyi ilçeye bıraktığını belirtiği öğrenildi.

Ekipler, Filistin uyruklu zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Düzensiz göçmenler ise emniyetteki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Filistin, Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmaris'te minibüsten inip kaçmaya çalışan 13 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmaris'te minibüsten inip kaçmaya çalışan 13 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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